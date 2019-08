Presidendi mesilased korjasid rekordsaagi 

"Kui meevõtuks on õige aeg käes, siis tuleb mett võtta, sest ega loodus inimese järele oota. Et olen ise praegu Kagu-Eestis, siis abiks olla ei saanud, küll aga ütlesid mesinikud, et meie kuue mesitaru jaoks on aasta olnud lausa rekordiline," kirjutab president Kaljulaid sotsiaalmeedias.