KOOSTÖÖ: Serbial ja Põhja-Makedoonial nüüdsest ühine piirikontroll 

Muudatuse jõustumispäeval olid ses piiripunktis kohal ka mõlema riigi valitsusjuhid. „Lihtsustatud piiriületuskord kiirendab inimeste ja kaupade liikumist, ooteaeg väheneb senisega võrreldes kaks korda,” ütles seal Serbia peaminister Ana Brnabić. Põhja-Makedoonia peaminister Zoran Zajev lisas, et Põhja-Makedooniat ja Serbiat ühendaval kiirteel asuva Preševo/Tabanovce piiriületuskoha kaudu sõidab tänavu oodatavasti umbkaudu 260 000 kaubaautot – 30 protsendi võrra rohkem kui mullu.

Mõlemad peaministrid toonitasid, et kõnealune muudatus on kogu piirkonnas ainulaadne ja sobib sellisena heaks eeskujuks kõigile naaberriikidele. „Ühispiirikontroll annab tunnistust heanaaberlikkusest ja vastastikusest usaldusest,” rõhutati uue korra pidulikul jõustumisel Preševo/Tabanovce piiripunktis.

Keelebarjääri teket asjaomaste riikide piirivalvurite ja tolliametnike vahel pole karta, kuna serbohorvaadi ja makedoonia keel on üpris lähedased. Pealegi elab mõlemas riigis veel väga palju selliseid inimesi, kes said oma koolihariduse omaaegses Jugoslaavias, seal aga oli juhtivaks keeleks just serbohorvaadi keel.