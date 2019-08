Beautiful Me rullmassaaž koos sõbra või kallimaga – mõnusalt sotsiaalne tegevus! 

Beautiful Me kehasalongis käimine on omamoodi elamus tänu meeldivale ja omapärasele atmosfäärile. Kehasalong on koht, kus võtta hetk iseendale. Ka salongi kujundus toetab seda – alustades meeldivatest toonidest ja lõpetades nipsasjakestega. Rääkimata lõõgastavast muusikast. Kogu kupatus moodustab terviku, midagi pole puudu ega liiast.

Loomulikult mängivad olulist rolli Beautiful Me sõbralikud töötajad! Mind võetakse alati vastu naeratustega, juhendatakse, julgustatakse. Iga kord rullmassaaži minnes ulatatakse ka spetsiaalsed riided, mida kanda. Kuna ma ei pea ise rõivaid kaasa tassima, kaob ära võimalus, et unustan teinekord asjad koju ega saagi minna rullmassaaži. Peale selle antakse massaaži ajaks mulle pudel Beautiful Me kirjadega vett. Vesi on rullmassaažil ülitähtis – kuna protseduur viib kehast vett välja, peab sel ajal tasakaalustamiseks üsna palju vedelikku tarbima.

Foto: Robin Roots

Beautiful Me kehasalongis on kokku neli masinat: kaks neist asuvad privaattubades ning ülejäänud kaks sõbratoas. Kui varasemalt olen rullmassaažis käinud üksinda, siis sel korral võtsin sõbranna kaasa. Tavaliselt käime parima sõbrannaga koos kohvikus või mere ääres jalutamas, aga seekord otsustasime rullima minna. Kuna sõbranna oli märganud, et olen viimastel kuudel rõõmsam ja ka minu figuur on paranenud, hakkas temagi rullmassaaži vastu huvi tundma.

Rullmassaaž kestab tavaliselt 56 minutit – asendeid on kokku 15 ja iga asendi jaoks on ligi neli minutit. Selle põgusa tunnikese jooksul masseeritakse ära kõik lihasgrupid. Kui üldiselt olen rullmassaaži ajal ajakirja või raamatut lugenud (igas asendis pole see mugav), siis nüüd tekkis ideaalne võimalus sõbrannaga lobiseda. Ja miks ainult sõbranaga – rullmassaaži võib tulla ka näiteks kallimaga.

Rullimine on mõnusalt sotsiaalne tegevus! Igal juhul lubas sõbranna järgmine kord ka minuga kaasa tulla!

Tekkis huvi? Vaata täpsemalt SIIT!