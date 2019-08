Taavi Kotka süüdistab Jaak Aaviksood räiges valetamises 

Taavi Kotka avaldab pahameelt 2019. aasta Eesti teaduse seisu üle. Ta tõdeb, et noorteadlane peab anuma anonüümsust, et juhtida tähelepanu süsteemi vigadele, sest tal on hirm, et muidu võib leivast ilma jääda, mis on Kotka arvates haige. TalTechi rektorit Jaak Aaviksood süüdistab Kotka vihjete ignoreerimises ning räiges ajakirjandusele valetamises. Mehe sõnul jääb Aaviksoo valetamisega haledalt vahele, ent midagi sellest ei juhtu: „Nii tema kui kogu meie akadeemilise eliidi jaoks on see okei. Kallid teadlased, teil mingid põhimõtted ikka on siin elus või kust maalt hakkab teie punane joon?"

Põhjusena, miks Eesti teadus ei leia lisarahastust, ei seisne mehe sõnul selles, et lisaraha pole. „Jah, koheselt ei saaks täita 1% kriteeriumit, aga valdkonnapõhiselt on lisaraha võimalik saada. Samas on olemasolev ülikoolide juhtimis- ja rahajaotuspõhimõtted rahastajatele hägusad ja tihti susserdavad, mistõttu lihtsam on mitte seda raha üldse turule tuua,“ sõnab Kotka.

Tallinna Tehnikaülikoolist informaatika magistrikraadi saanud Kotka sõnul peab muutus algama ülikoolidest endist: „Alustada võiks baaspõhimõtete paika panemisest, maksumaksjatelt nendele põhimõtetele heakskiidu saamisest ja siis nendest põhimõtetest kinni hoidmisest, et aastal 2029 ei peaks samasugust nimekirja siia seinale kirjutama.“