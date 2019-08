SOOMLASED RÕÕMUSTAVAD: Oodi valiti aasta parimaks uueks raamatukoguks maailmas 

Helsingi keskraamatukogus Oodi. Tänavu on seal käinud juba ligi 2 150 000 külastajat. Foto: Aadu Hiietamm

Nüüd ligi üheksa kuud hiljem tõdevad soomlased, et presidendil oli õigus. Kolmekorruseline suurte klaasakendega hiiglaslik Oodi on avamisest saati rahvast tulvil. Sinna on leidnud tee nii kohalikud kui ka turistid, kes tulevad sinna õppima, sõpradega kokku saama, kohvi jooma või lihtsalt aega veetma. Sissepääs on kõigile vaba. Tänavu on Oodis käinud juba ligi 2 150 000 külastajat.