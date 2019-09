Politsei otsib 35aastase Ülle kadumisega seotud tumedat sõidukit

Teadmata kadunuks jäänud Ülle teekond arstil käigult naastes on tuvastatud, sealhulgas tema käik kauplusesse, kuni bussipealt maha tulekuni – sel ajajoonel ühtivad nii tunnistajate ütlused kui muud tõendid. Tunnistajatelt kogutud tõendid ka kinnitavad, et ta tuli bussilt maha. Paaril lähipiirkonda jääval majal tuvastati videokaamerad, mille salvestusi kontrolliti juhuks, kui Ülle liikumine neil peal võiks olla. Kaamerad olid, nagu andmekaitse seadus nõuabki, suunatud eravaldusi jälgima, ja Ülle võimalikku liikumist kaugemale jäävatel avalikel teedel seega näha ei ole.

Politseile on abipalve peale laekunud paar vihjet, mida kontrolliti ja mis juhtumi uurimisele kahjuks kaasa ei aidanud. Samas on politsei Ülle kadumisele järgnenud päevadel teinud hulganisti erinevaid toiminguid kõikvõimaliku muu uurimist edasiviiva info hankimiseks. Neil päevadel on politsei kogunud piisavalt tõendeid, mis viitavad, et Ülle kadumine ei olnud tõenäoliselt tema enda vaba tahe. Seda arvesse võttes alustas politsei kriminaalmenetlust, mille raames selgitatakse juhtunu kõik täpsemad üksikasjad. Paralleelselt nende uurimistoimingutega jätkatakse otsinguid ka maastikul. Täna kontrollib näiteks maastikul erinevaid kohti veelkord üle teenistuskoer.