VIDEO | VAPPER NAINE: last kaitsnud ema lõi minema kolm autoröövlit  

24aastane Amy-Leigh Hill oli just poja lasteaiast autoga ära toonud ja koju jõudnud. Kui ta autost väljus, siis ootasid teda ees kolm noorukit, kes nõudsid Audi SQ5 võtmeid, et sellega ära sõita. Kuna kolmeaastane Ronny istus veel autos, siis hakkas naine röövlitele instiktiivselt vastu ning pärast käsikähmlust olid nad sunnitud ilma autota põgenema.

Naise sõnul sai tema poeg juhtunust tõsise trauma ja küsib sageli, kus need kurjad mehed on. Kuna West Midlandsi politsei ei ole suutnud neid tabada, siis avaldati nüüd juuli lõpus toimunud autoröövikatsest valvekaamera salvestis lootusega, et keegi tunneb kurjategijad ära.