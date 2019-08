Jaapani kaitseminister: Põhja-Korea uued lõhkepead võivad tungida läbi raketitõrjekilbi 

Nädalavahetusel toimunud raketikatsetused Põhja-Koreas on naaberriigis Jaapanis palju meelehärmi tekitanud. Jaapani kaitseminister Takeshi Iwaya teatas teisipäeval, et tegu võib olla uut tüüpi ballistiliste lühimaarakettidega, mis võivad läbi kaitsesüsteemide tungida. USA president Donald Trump on öelnud, et ei näe Põhja-Korea raketikatsetustes ohtu. Hetkel asuvad Jaapani merel sõjalaevad, mis on varustatud Aegise kaitsesüsteemidega. Jaapan plaanib ehitada lisaturvalisuse mõttes ka maismaale kaks Aegise kaitseplatvormi.