OLUKORD ON HULL: Rootsis toimus öösel järjekordne mõrv 

Alles esmaspäeval šokeeris rootslasi Malmös toime pandud mõrv. Mustas riietuses ja maski kandnud mees tulistas seal päise päeva ajal 30ndates aastates last süles kandnud naist. Naine suri sündmuskohal. Laps ja naisega koos olnud mees vigastada ei saanud. Rootsi meedia oletab, et tulistamise sihtmärk võis olla just naise kõrval olnud mees, kel on kuritegelik taust.