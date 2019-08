Doktoritöö: muutuva kliima ja inimmõju tõttu kaob meile harjumuspärane maastik 

Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi doktorandi Agnes Andersoni doktoritöö kannab pealkirja „Development of aeolian coastal dune landscapes in changing climate and under human influence in Estonia“ („Luiteliste rannikumaastike areng muutuvas kliimas ja inimmõju taustal Eestis“).



Avalik kaitsmine toimub kolmapäeval, 28. augustil algusega kell 12 Tallinna Ülikooli saalis M-648.