Politseinikke järjepidevalt mõnitav mees tegi kohtus ettepaneku korrakaitsjaid kastreerida 

Reede, 10. mai keskpäeval pidas liikluspolitsei Reinoki kinni Tallinnas Männiku teel sõiduauto Volvo roolis – radar näitas, et ta sõitis 50 km/h alas 69 km/h (±3 km/h) ning autol puudus kehtiv tehnoülevaatus.

Juht sai 200 eurot trahvi, ent tähelepanuväärseks tegi selle vahejuhtumi asjaolu, et Reinok teatas politseipatrullile: „Huvitav, et peded istuvad tee ääres“ ja „Sõidan ülevaatusse, neeger“ – see polnud ei esimene ega ka viimane kord kui mees politseinike suunas solvanguid pildus.