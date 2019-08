Kaos eesti keele õppes – õppida saab murdosa soovijatest, õpetajaid otsi tikutulega, raha muudkui kulub 

Riigikontroll leiab, et täiskasvanutele mõeldud eesti keele õppe korraldus on killustatud – valdkonnas puudub selge juht ja vastutaja ning riigiasutuste vahel jääb vajaka süsteemsest tegevuste koordineerimisest. Terav puudus on kvalifitseeritud õpetajatest, eri ministeeriumid ja organisatsioonid konkureerivad samadele vähestele õpetajatele, lüües neid üksteiselt üle. Ka rahastamine on puudulik, sõltudes märkimisväärses osas Eesti töötukassast. Osa rahast tuleb aga Euroopa Liidu toetusest, mis on ebastabiilne ja projektipõhine.