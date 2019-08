Suure koormusega kimpus perearstid avaldasid terviseameti juhile umbusaldust 

"Ega palju ei ole vaja, see eelneva tausta põhjal sündinud ärritatuse tase on niivõrd suur, et praegu piisab väga vähesest," nentis Eesti perearstide seltsi juht Le Vallikivi.

Perearstid lootsid, et pärast märtsis sõlmitud hea tahte kokkulepet muudab terviseamet oma käitumist, kuid Vallikivi sõnul on selts suvel saanud tohtritelt kirju, et neid survestatakse võtma nimistusse juurde uusi patsiente, neile on ette heidetud ohuolukorra tekitamist ning on ähvardatud järelevalvemenetlusega.