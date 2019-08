Eesti uudised Seenelised paljastavad: milliseid seeni metsas leidub ja kust kandist tasub head saaki loota Kristjan Väli , täna, 21:15 Jaga: M

Foto: Kersti Pii

„Võrreldes eelmise aastaga on tänavune seenesaak kõvasti kehvem,“ õhkab Põlvamaal elav Triin, kes on mullust aastat meenutades veidi pettunud. Küll aga on seeni rohkem näiteks Kesk-Eestis. „Liigirikkus on suur ja leidub ka seeni, mida varem harjumuspärastes kohtades kohanud polegi,“ rõõmustab Raplamaal elav seeneline Kristin.