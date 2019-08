Eesti teadlased: Brasiilia metsapõlengud teevad muret, kuid paanikaks pole põhjust 

Michael Schellenberger kirjutas ajakirjas Forbes, et Amazonase nimetamine maailma kopsudeks on vale. Tema väited tuginevad 30 aastat seda piirkonda uurinud Dan Nepstadi ütlustel, kelle sõnul on kogu sündmuse ümber klopitud üles vahtu, isegi valetatud, kuid katastroofist on asi kaugel. Schellenberger on mees, kelle sõna keskkonnateemadel maksab – ajakiri Time nimetas ta 2008. aastal keskkonnakangelaseks.