Vihane lugeja: „Audimees heitis aknast kohvitopsi vastu minu esiklaasi“ 

„Suurt lärakat mu aknale ei langenud, kuid löga oli esiklaasil piisavalt. Ehmatus oli vist suurem. Arusaamatus, et mis just juhtus. Kohvitops jäi teele, aga audimehel oli täiesti suva – kohvitopsist ja minu autost. Kas see on mingi uus normaalsus?! Asulas oli täitsa olemas pood ja kohvik, mille ees prügikastid. Kui tõesti oli vaja kohvitopsist kohe vabaneda, siis oleks väike peatus ju aidanud. Või hoidnud seda siis sihtpunkti jõudmiseni autos. Ma ei tuleks iial isegi sellisele mõttele, et heidan kohvitopsi või prügi aknast välja,“ on naine kogetust nördinud.