Juhtkiri | Taasiseseisvunud Eesti maadleb endiselt riigikeele kehva õppega 

Kui keeleõpe jaguneb viie ministeeriumi ja 32 tegevuse vahel, siis on keeruline esitada ka küsimust, kes lõppude lõpuks keeleõppe eest vastutab või vähemalt seda koordineerib. Vältimaks lahustunud vastutust, tuleb keeleõpe koondada ühe mütsi alla. Kuna keeleõpet on seni 2/3 ulatuses rahastanud töötukassa ja EL, siis tuleb küsida sedagi, mis saab eesti keele õpetamisest siis, kui Eesti ELi abiraha peatselt enam saama ei hakka. Ja samuti on hea küsimus, miks peavad muulaste keeleõppe kinni maksma töötukassasse kohustuslikke makseid tegevad töötajad. Kui Eestis elavast 300 tuhandest venekeelsest täiskasvanust ei valda 100 tuhat eesti keelt määral, mis lubaks neil selles igapäevaelu tasemel lugeda ja kirjutada, siis üks võimalikke järeldusi on, et võib-olla nad ei tahagi seda teha. Õppimisvõimalusi on mõtet pakkuda neile, kel endal olemas motivatsioon ja soov keele omandamiseks. Üks vähese keeleoskuse juurtest peitub venekeelses dubleerivas haridussüsteemis. Venekeelse kooli puuduliku eesti keele oskusega lõpetanu võib küll suunata uuesti keelekursustele, aga kes garanteeriks selgi korral edu?