Euroopa Inimõiguste Kohus mõistis Venemaa süüdi Sergei Magnitski surmas 

Magnitski esindas juristina fondi Hermitage Capital Management, millele kuulus mitmeid Venemaal tegutsenud firmasid. 2008. aastal teatas ta Venemaa võimudele, et mitmed fondile kuulunud, kuid uurimisasutuste poolt arestitud firmad vahetasid aresti all olles saladuslikul moel omanikke ning firmasid kasutati maksupettusteks. Sama skeemi olla kasutatud varemgi ning loodud valesüüdistuse alusel on mitmeid ärimehi vangi saadetud. Magnitski süüdistas kuritegudes otseselt prokuratuuri, uurijaid ja maksuametit.