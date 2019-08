Kaja Kallas | Kes on süüdi Jüri Ratase valitsuse äpardumises? 

Koalitsiooni üks esimesi reaalseid tegusid oli riigikogust Euroopa Liidu lippude eemaldamine. Kui sellele lisada hiljem järgnenud sammud, kus välisminister teeb eelkokkuleppeid Viktor Orbaniga migratsiooniküsimuste asjus; kus väliminister annab korraldusi mitte ühineda vähemuste kaitse deklaratsioonidega; kus rahandusminister jätab Euroopa rahandusministrite koosviibimisel Eesti üksinda, siis pole imestada, et välismeedia ja ka Eesti ametnikud teevad loogilise järelduse, et Eesti välispoliitiline kurss on muutunud. Sõnades kinnitatakse üht, teod näitavad teist. Kus on siin see laim, milles valitsus opositsiooni süüdistab?

Kõiki selle valitsuse skandaale ja skandaalikesi ei jõua üles lugeda, aga tuleme viimase skandaali juurde, kus rahandusminister üritas ebaseaduslikult vabastada siseministri haldusala kõige olulisema asutuse ehk politsei- ja piirivalveameti juhti. Kas opositsioon andis nõu, et ärge hoolige kokkulepitud reeglitest, teie käes on võim, laamendage nüüd, kuis jaksate, või oli see ikkagi siseministrist isa emotsionaalne reageering, mis sundis rahandusministrist poega minema PPA juhti selliselt survestama, et ta ise lahkuks?