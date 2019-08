Ajakirjanik Anneli Ammase mälestuseks: suri Eesti ja tema inimeste suur sõber 

Sa võid ikka tulla, ütles Anneli mulle augusti alguses. See oli meie viimane kohtumine tema Kadrioru kodus. Mul oli kaasas kuiv siider ja suitsuvorst ning mind ootas suvepuhkus. Anneli pikutas selsamal diivanil, kus tema kallis kaasa Andres varem meie suust kõlanud isamaalise laulujorina saatel oli lustlikult lõõtsa tõmmanud. Maailm meie ees siis naeratas, sest me olime oma mõtetes ja tegudes vabad. Ning Anneli oli meile, oma sõpradele, väikeste sammude haaval tasapisi seda õpetanud – kuidas vabadust hinnata. Eesti oli tema uhkus, armastus ja elu. Kõik.

Anneli maitses seal diivanil minu toodud suitsuvorsti, kuid siidri pidin seekord üksinda ära jooma. Me rääkisime tunde enne, kui ta väsis. Laulu- ja tantsupeost, ajakirjandusvabadusest ja Eesti elust. Annelil oli alati teemasid, mille üle muretseda ja rõõmustada.

Meie vaidlused võisid küll teinekord minna kirglikeks ja teineteist säästmatu tekstiga otsekohesteks, kuid ma teadsin kõik need aastakümned, mis Annelit tundsin – ta on „minu“ inimene. Ja mina tema. Ma teadsin, et Anneli ei ole õel ega tee ülekohut. Mitte kellelegi.

Ei lugenud, olid sa kuulus või kummaline, rikas või võimul. Kui sa inimesena lugupidamist ei väärinud, enda üle nalja teha ei suutnud, siis sa lihtsalt ei olnud Anneli inimene. Ei pidanudki.

Vaba ajakirjanduse ema – nii teda nimetades me teinekord ülemeelikult Annelit kiusasime. Ma ei saanudki lõpuni aru, kas talle see isegi ei meeldinud, kuid selles „kiusamises“ oli suur annus tõtt. Anneli on vaba ajakirjanduse huvides teinud oluliselt rohkem kui mõni tähtsal ametikohal ajakirjanduskuivik. Ta oli uhke oma reporteristaatuse üle, ehkki võinuks kanda ükskõik millist ajakirjandustiitlit.

Meist, ajakirjanikest ilmselt paljud võivad pidada end erialaselt vahel maailma nabadeks, kuid ikka ja jälle suutis Anneli ajakirjanduslik meistriklass meid gravitatsioonina maapinnale tagasi kiskuda. Mäletan reportaaži Hundisilmal toimunud Edgar Savisaare kodu läbiotsimiselt, kuhu Anneli silmagi pilgutamata reporterina kohale kihutas. Nii sündis ainus lugu Savisaare koduaia viinamarjadest.

Või... kes meist ei mäletaks ikoonilist intervjuud läbi lennujaama võrkaia poliitiliste intriigide eest Eestist Brüsselisse põgeneva Siim Kallasega. Siim pidi selle intervjuu andma, sest teadis alateadvuses, et küsijale ei sobi keelduda. Küsija oli Eestile täiega elanud inimene. Aus ja väärtustes kompromissitu.