Seisukoht | Kuidas klientidest lahti saada 

Aga inimene plaanib, jumal naerab. Plaanitud paariminutilisest sööstust kindlate kaubariiulite vahel saab veerandtunnine kirumismaraton, sest jälle ei leia ma midagi üles.

Ei, ma pole võõras poes ega ootamatult kannatanud amneesiat tekitava peatrauma all. Ehkki samal hetkel umbes selline tunne on. Lihtsalt minu kena armas kodupood on taas kogu oma valiku ümber paigutanud. Nagu kliendi kiuste.

Kui varem toimusid need valikute ümberpaigutamised kuskil kord poolaasta jooksul, siis nüüd ei lasta kaupadel oma riiulitel olla isegi aastaaja lõpuni. Jälle on riiulite sisu sassi löödud ja oma lemmikuid tuleb mööda poodi taga otsida. Armu ei saa ka vaeselt teenindavalt personalilt, sest esiteks neid eriti enam pole ja teiseks varjuvad harvad allesjäänud targu riiulite taha ja tabades poetavad vaid – „a ega ma ka ei tea“. Sageli on nad veel esimest päeva tööl kah. Ja neid ei huvita, et ma võin viimast päeva nende poes olla.

Ma saan aru – selle segaduse eesmärk on panna mind rohkem ostma, et ma leiaks uusi tooteid ja tutvuks poe ülejäänud valikuga. Kui oleks pühapäev, poleks mul isegi selle vastu midagi. Aga puhkepäeva lõpus on see trall äärmiselt ruineeriv.