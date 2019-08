Katrin Lust pääses kriminaalmenetlusest: see on tore uudis, millega uut hooaega alustada

"Eks see ole meie kõigi, ajakirjanike, väike võit, et ajakirjandusliku eksperimendi korras ei saa mingit karistust kirja. Teeme tööd edasi."

Kahjuks ei võtnud politseinikud neid CD plaate tol õhtul kaasa ja hiljem selgus, et Kaus ei andnud kahjuks politseile ei oma arvutit ega neid samasid CD plaate, mida ma palusin tol õhtul politseil tema kodust kaasa võtta.

Samuti juhin tähelepanu Zuikode juhtumile. Kui prokuratuur käsitles seda juhtumit alguses selle vaatenurga alt, et me sisenesime pettuse teel (kassi ostjana), mis oli automaatselt tahte vastane- siis täna leiab prokurör Saskia Kask, et me eirasime äärmisel juhul Zuiko lahkumiskorraldust ehk me ei lahkunud piisavalt kiiresti. Ometi peab siinkohal mainima, et lahkumiskorralduse mitte täitmine ei ole kuritegu," kommenteerib Lust.

Katrin Lusti saatetegevusega seoses esitati kaks kuriteoteadet

Katrin Lusti tegevusega saate filmimisega seoses esitati kaks kuriteoteadet. Kuivõrd kannatanute jutust nähtusid kuriteo tunnused alustati asjaolude täiendavaks selgitamiseks kriminaalmenetlust ühel korral võimaliku ebaseadusliku läbiotsimise ning teisel juhul sissetungimise suhtes. Hinnanud kogutud tõendeid leidis prokuratuur, et mõlemas osas kuulub kriminaalmenetlus lõpetamisele.

Prokuratuur leiab, et Katrin Lustile ei ole võimalik ette heita ebaseaduslikku läbiotsimist U.K. kodus, kus Katrin Lust avas kappe ja sahtleid eesmärgiga leida tõendeid selle kohta, et tema saates portreteeritav mees on pedofiil.