MACRON PROGRAMMKÕNES: Euroopa peab suhet Venemaaga uuendama 

Emmanuel Macron võttis Venemaa presidendi Vladimir Putini vastu läinud nädal esmaspäeval oma suveresidentsis Brégançoni kindluses. Ta ütles seal, et Venemaa on Euroopa riik ja tal on täieõiguslik koht Euroopa perekonnas ning seetõttu tuleb Euroopa Liidu ja Venemaa julgeoleku ja usalduse arhitektuur uuesti üles ehitada. Macron rõhutas, et Prantsusmaa annab selleks oma panuse.