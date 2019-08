GALERII | Palgatõusu nõudvad bussijuhid ähvardavad uuest aastast streikidega 

Haige selg sundis Magnuse aasta tagasi veokijuhikarjääri lõpetama. Praegu teenib ta leiba Viljandis linnaliinibussi roolis. „Seal saab ühes linna otsas jalutada, teises jalutada, see töö sobib mulle. Ainuke, mis ei sobi, on palgake – see on tõesti väga väike. Reka peal sain kaks korda rohkem, aga tervise pärast pidin sealt ära tulema ja nüüd siis sõidan poole raha eest,“ kurtis viljandlane, kelle palk on alla 1000 euro.