Komisjon uurib: Helmed saavad raadiosaatega keelatud annetust? 

ERJK esimehe Liisa Oviiri sõnul on komisjon läbi kuulanud nelja kuu jagu saateid, mis eelnesid riigikogu valimistele. „Meie hinnangul oli tegemist ikkagi ühe erakonnapõhise reklaamiga,“ rääkis Oviir. „Tutvustuses öeldakse, et saates on Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad külalised. Aga tegelikkuses oli enamus saadetes Helmed, külalisi oli vähe. Ja kui oli, siis nad olid erakonnaga seotud või EKRE mentaalsust jagavad.“

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon esimees Liisa Oviir. Foto: Hendrik Osula / Ekspress Meedia.

Komisjonile on teistelt poliitilistelt erakondadelt tulnud infot, et nende juhtfiguurid peavad tunniajalise saateaja eest raadiole maksma. „Erakondi tuleb kohelda võrdselt. Kui nad [Helmed] maksid samamoodi reklaami eest, siis on kõik korras, aga me ei saa selles praegu väga kindlad olla,“ lisas Oviir. „Teame et see kuulub ühele erakonna liikmele [EKRE fraktsiooni esimees Siim Pohlak], aga see ei tähenda seda, et nad võiksid saada ebavõrdset eelist.“