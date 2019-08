VENE TELLIMUSMÕRV? Berliinis tapeti lasuga pähe Gruusia kodanik 

Tapetu eksnaine on veendunud, et mõrva taga on Venemaa. Ka Saksa eriteenistused usuvad sama versiooni. Eksnaine tegi Saksa võimudele suuri etteheiteid, sest nad keeldusid Zelimhan Hangošvilit alias Tornike K.-d aitamast.

Pärast mõrva teatas Saksa meedia, et tapetu oli teel mošeesse ning Saksa eriteenistused olid teda varem pidanud teda potentsiaalselt ohtlikuks islamistiks. Nüüdseks on aga selgunud, et juhtum on oluliselt keerulisem. Tapetu õige nimi on Zelimhan Hangošvili. Ta oli pärit Gruusiast Pankisi orust, kus elab palju tšetšeene ning teises Tšetšeenia sõjas võitles ta Vene sõdurite vastu. Seetõttu kuulutati ta Venemaal tagaotsitavaks.