Mees – õpi, kuidas naine orgasmini viia! 

Paarid nahistavad keskmiselt 33 sekundit kuni 44 minutit. Mediaan on aga 5,44min. Seks lõpeb reeglina siis, kui mees saab orgasmi.

Nii, mehel kulub 5,44 minutit, aga naised vajavad umbes 20min, et orgasmini jõuda! Sellepärast naised teesklevadki orgasmi. Aitab sellest! Meest suunatakse kiiremale lõpule erinevate naudinguid imiteerivate häälitsustega nagu: oiged, kiljumine, ohkimine... kõike selleks, et ühine hullamine lõppeks juba ükskord ära.

Teadvusta naise kliitori rolli orgasmi saamisel. Nimelt on 75% naiste orgasmidest justnimelt kliitoril. Käe või keelega masseerides kulub selleks 20-40min, aga kliitori masseerijaga vaid mõni minut. Massaaž on nauditavam, kui kasutada rohkelt veebaasil valmistatud libestit. Näha oma kallimat tõeliselt erutatuna on võimas nauding!