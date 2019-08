Suri nõelraviarst Heino Tiik 

"Tagantjärele vaadates võib öelda, et olen kolm korda alustanud uut perioodi elus, võttes kaasa vaid ühe kohvritäie isiklikke asju ja jättes seljataha kõik, mida olin saavutanud. Esimene kord läksin teele 1952. aasta sügisel Tallinnast Tartusse, kui olin Tartu Ülikooli arstiteaduskonda sisse saanud. Teine suur samm oli tulek Tartust Tallinna, kui asusin elama koos Reedaga ja hakkasin tööle Pedagoogilises Instituudis. Kolmas suur ühe kohvriga minek oli Soome tööle 1990. aasta jaanuaris. Olin siis juba 57-aastane ja minu endised töö kaaslased instituudist imestasid, kust ma võtsin julguse alustada kõigega praktiliselt otsast peale. Tegelikult on ka neljas kohver – esimene kohver, millega ma sündides teele asusin, on osutunud kõige väärtuslikumaks. Selles olid head pärilikud geenid, mis on mind siiani palju aidanud," kirjutas Tiik 2016. aastal avaldatud raamatus.