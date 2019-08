PRESIDENDI PLAAN: Indoneesia ehitab uue pealinna džunglisse

President Joko Widodo ütles esmaspäeval telepöördumises, et riigi uus pealinna ehitatakse Borneo saarele Ida-Kalimantan provintsi, täpsemalt Balikpani ja Samarinda linna vahele. Praegu laiub seal džungel. Uue pealinna rajamine maksab vähemalt 466 triljonit ruupiat (30 miljardit eurot). Nime uuel pealinnal veel ei ole. Samuti peab plaani heaks kiitma parlament.

Indoneesia praeguses pealinnas Jakartas elab üle 10 miljoni inimese ning seal on pidevalt suured liiklusummikud, mis põhjustavad suurt majanduslikku kahju. Samuti tabavad Jakartat sageli suured üleujutused ning see linn on ka üks kiiremini vajuvaid linnu maailmas.