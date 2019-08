Mart Ummelas asus tööle maaeluministri nõunikuna  

"Mul on väga hea meel, et Mart Ummelas on liitunud meie meeskonnaga ning on valmis uueks väljakutseks peale enam kui neli aastakümmet väldanud ajakirjandustööd eri meediakanalites," ütles minister Mart Järvik pressiteate vahendusel.

MInistri sõnul on maapiirkondade elujõulisus on väga oluline Eesti rahvusliku iseolemise kaitsmisel ja rahvuskultuuri järjepidevuse tagamisel. "Olen kindel, et Mart Ummelas oma terava sule ja terase sõnaga suudab anda olulise panuse nende eesmärkide saavutamiseks."