Brasiilia keeldus G7 pakutud abist Amazonase tulekahjudega võitlemisel 

Prantsuse president Emmanuel Macron teatas esmaspäeval lõppenud G7 tippkohtumise järel, et Brasiiliat toetatakse Amazonase katastroofi tõttu 22 miljoni euroga. Brasiilia valitsus keeldus abist, ent ei andnud sellele loogilist põhjendust. Lõuna-Ameerika riigi president Jair Bolsonaro aga süüdistas Prantsusmaad selles, et Euroopa riik kohtleb Brasiiliat kolooniana. Tema kaitseminister teatas, et Amazonase põlengud on kontrolli all ning seda on takistama saadetud 44 000 sõdurit.