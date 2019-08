Edgar Savisaar: „Ja olengi puhas nagu prillikivi. Nii!“ 

No see on tubli. Poliitikud tegelevad sellega, et saagida oma konkurentide toolide jalgu, kaitsta oma tooli jalgu ja siis trügida õhtul televisiooni või raadiosse või kuskile mujale, et olla nähtaval. Poliitik on veendunud: kõige tähtsam on see, et tema oleks nähtaval. See ei ole suhtumine, mida peaks väga austama. Ja poliitikuid maailmas ju väga ei austatagi.