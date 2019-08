Tallinki laevalt merre hüpanud mees on endiselt kadunud 

„Olime lapsega kajutis, kui kuulsime valjuhääldist, et käivad päästetööd ja mereotsing. Laev jäi seisma ja öeldi, et saabumine sadamasse hilineb,“ meenutab juhtunut laeval viibinud Liia.

Tallinki laev Baltic Queen väljus Tallinna sadamast laupäeva õhtul kell kuus ja pidanuks Rootsi pealinna Stockholmi jõudma pühapäeva hommikul kella kümne paiku. Reis võttis aga pühapäeva esimestel hommikutundidel ootamatu pöörde, kui 30aastane eestlane hüppas üle reelingu vette.

Rootsi väljaanne Expressen kirjutab, et laev oli õnnetuse ajal Rootsi saarestiku juures ja rannavalve reageeris juhtunule kohe. Rootsi mereamet saatis välja kopteri ja kohalik merepääste selts kolm laeva. Rootsi mere- ja õhupääste pressiesindaja ütles, et juhtunust teatati ka politseile, kes teenistuskoerte abil alustas rannikualade läbikammimist.

Liia oli parajasti Eestist tagasiteel koju Rootsi. „Olime lapsega kajutis, kui kuulsime valjuhääldist, et käivad päästetööd ja mereotsing. Laev jäi seisma ja öeldi, et saabumine sadamasse hilineb. Paluti päästetöölisi mitte segada. Ega nad ei öelnud algul, et inimene on vette kukkunud. Sellest saime hiljem teda,“ meenutab ta.

Liia tunnistab, et ta ei saanud esialgu aru, mis juhtus. „Arvasin, et mingi laev vajab merel abi,“ ütleb ta.

Kell 9.40 jätkas laev teed, ent ka otsingud jätkusid. Veidi enne keskpäeva teatas Rootsi veeteede amet, et otsimine on lõpetatud ja kodanik on teadmata kadunud.

Tallinki kommunikatsioonijuht Katri Link ütles, et reisija oli üksinda ja hüppas üle parda laeva kuuendalt tekilt.