Juhtkiri | Kas surm Eesti vanglas on välditav? 

Samas just siin peitubki oht, kui eriti just kinnipeetute surmadega seotud juhtumeid uurib vanglasüsteem ise, kel asjast huvitatud poolena on esmatähtis nii oma mundriau kaitsmine kui seegi, et sisejuurdluse tulemused ei satuks võõraste silmade ette. Nii valitsebki kummaline seis, et ka Eesti ajakirjandusest võib küll lugeda USA vanglas enesetapu teinud miljardäri puhul üksikasju, milliste reeglite vastu eksisid sealsed vangivalvurid ja vangla juhtkond ning kuidas oleksid nad vastavalt reeglitele pidanud käituma, kuid Eesti riik piirdub vaid moka otsast mainimisega, et asjaga tegeleb sisekontroll ning arstiabi soovi korral tuleb sellest teada anda ametnikule.