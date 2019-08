Seisukoht | Lihtne vastus sagedasele küsimusele 

Seega pole imekspandav, et Eesti meedia kajastab MM-sarja põhjalikult. Artikleid autorallist ilmub sisuliselt iga päev, kuid valgusesära pole suunatud vaid Toyota esinumbrite peale – ka teiste sõitjate ja muude asjapulkade arvamused või teod saavad talletatud.

Rallide ajal on kajastus eriti suuremahuline, mis käib nii mõnelegi vastu karva. Arusaadav kah. Kui sport või autoralli inimest ikka ei köida, võib olla päris masendav nädalavahetustel uudisteportaale külastada, sest pahatihti on võistlusel toimuv väljaannete veebiküljed vaat et ummistanud.