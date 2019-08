LUGEJAKIRI | Olerexi kohvimasinad sallivad vaid väikseid (termos)kruuse 

Kuna minule lähim korralik (loe: kohvik-pood) tankla on Circle K, siis olen oma sõidukohvi sealt võtnud. Tunnistan, et keskkonda säästvad sõnumid on mind kõnetanud ja olen püüdnud hoida meeles, et kui läheb autosõiduks, siis olgu termoskruus kaasas. Hoiab paarkümmend senti kokku ja kohv püsib kauem kuum. Võit-võit, rääkimata emakese loodusest.