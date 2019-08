„Oleks ta vaid ilusti küsinud...“ Põhja-Korea põgenik suri koos lapsega nälga 

Sellele küsimusele on raske vastata, sest nagu öeldud, Han ei suhelnud õieti kellegagi. Küll aga räägivad kaks temaga samas kandis elanud põgenikku, et nende teada tuli Hani hiinlasest mees samuti Seouli. Neil sündis teine poeg, kellel oli mingit sorti arenguhäire või õpiraskus. Peagi jättis hiinlane Hani maha ja kolis koos vanema pojaga kodumaale tagasi, jättes Hani erivajadustega lapsega üksi. Selleks hetkeks ta tööl enam ei käinud. Naabrid teavad rääkida, et Han jäi oma teist last hirmsasti taga igatsema.

Han tegi avalduse lapsetoetuse saamiseks, mis on 100 000 vonni (umbes 75 eurot) kuus. See oli tema ainus sissetulek.

Müstiline on see, et keegi ei informeerinud Hani, et ta oleks võinud küsida palju enamat. Võimalik, et kuna tal polnud paberit, mis tõestaks, et ta on üksikvanem, ei julgenud ta seda toetust küsima minnagi.

Aprillis käisid tema kodus lastekaitsetöötajad, et kontrollida tema erivajadustega poja olukorda. Kedagi korteris polnud, arveid ja üüri polnud Han mitu kuud maksnud. Võiks arvata, et selline olukord paneb ametnike häirealarmi tööle, kuid ei. Han kadus seejärel kuskile bürokraatiamasinasse või jäi lihtsalt märkamata või ei hoolinud keegi tema käekäigust.

Võimalik ka, et Han kannatas mõne vaimse tervise probleemi käes. Depressioon ja traumajärgne stressihäire on Põhja-Korea põgenike seas tavalised probleemid. Lisaks veel mehe lahkumine ja ühest lapsest ilma jäämine... Kes teab, mis muremõtted Hani võisid vaevata, kas ta oli üldse võimelinegi ühiskonnas normaalselt funktsioneerima? Võib-olla mitte. Oleks keegi märganud, oleks Han osanud küsida ja nii edasi...

Lõuna-Korea kultuur võimaldab üksilduses elada

Mõtteid elust Lõuna-Koreas jagab Joseph Park, kes suutis pärast põgenemist oma elu edukalt üles ehitada. Ta rõhutab, et ehkki Han Sung-oki juhtumis lasub suur süü ametnike ükskõiksusel, aitasid Josephi arvates Hani kadumisele kaasa ka Lõuna-Korea kultuur ja ühiskondlikud tavad.