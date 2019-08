RAHVUSVAHELINE KOERTEPÄEV: saada meile oma kutsust pilt! 

Rahvusvaheline koertepäev sai alguse 2004. aastal, kui lemmiklooma- ja elustiiliekspert Colleen Paige, kes on loonud ka rahvusvahelise kutsikapäeva ning kassipäeva, selle päeva koerte austamiseks ning adopteerimise õhutamiseks lõi.

Paige valis koertepäevaks just 26. augusti, kuna see on kuupäev, kui toona 10aastase Paige’i pere adopteeris oma esimese koera.