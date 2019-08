Indrek Saar | Koalitsioon varastab noortelt tuleviku 

Teisisõnu tahab koalitsioon varastada tänastelt noortelt ja töötegijatelt lootuse inimväärsemale pensionile. Rahvusvaheline Valuutafond hoiatas juulis, et sel moel suureneks veelgi tulevaste põlvkondade koormus ja kahaneksid inimeste pensionisäästud. Kui inimesed hakkavad raha teisest sambast välja võtma, siis elavdab see lühemas vaates tarbimist ja majandust, millega kaasnevad aga hoogsad hinnatõusud, eeldatavasti kõige enam kinnisvara kallinemine. Viimane mõjub rängemalt just noortele inimestele.

Kurb on tõdeda, et Jüri Ratase teine valitsus käitub põhimõttel „nagu homset ei tulekski.“ Sotsiaaldemokraadid sellega ei lepi. Me ei nõus homse arvelt elamise ega põlvkondade solidaarsuse lõhkumisega. Me teeme kõik selleks, et neid meie ühiskonnale nii riskantseid, et mitte öelda hukatuslikke plaane väärata. Igal juhul saab riigikogust võitlusväli, et peatada valitsuse laastamistöö. Varem või hiljem kukub see valitsus niikuinii.