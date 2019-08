Henn Põlluaas | Isamaa juht ei nimetanud EKREt liputajateks  

Henn Põlluaas, EKRE aseesimees: Kui Helir-Valdur Seeder oleks EKRE juhtfiguure liputajateks nimetanud, siis oleks see äärmiselt inetu ja selline sõnakasutus oma koalitsioonipartnerite kohta Isamaa esimehele au ei teeks.

Kui me aga loeme täpsemalt, mida ta ütles, siis ei nimetanud ta EKREt liputajaks, vaid soovitas hoopiski meedial EKRE teravatele väljaütlemistele mitte tähelepanu pöörata, sest ka ajakirjanikud saavad ju aru, et kellegi päid ju tegelikult maha ei lööda ja veerema ei panda. Teravatele väljaütlemistele tuleks tema meelest reageerida kaamera ärapööramisega, nagu seda tehakse näiteks jalgpallivõistlustel staadionile jooksnud liputajate puhul.

Seederi meelest tuleb vahet teha teradel ja sõkaldel ning kõike, mis on mõeldud tähelepanu saavutamiseks ei pea ajakirjandus võimendama. Seeder tegi vägagi põhjendatud etteheite meediale, et see püüab esile tuua just nimelt vastandumist, konflikti ja teravusi, mis tekitavad vastuseisu ja elavat arutelu.

Kas tema näide just kõige õnnestunum oli, kuid väide, justkui oleks Seeder EKRE kohta äärmiselt inetult ja räigelt väljendunud, ei vasta tõele. See on olnud opositsiooni pärusmaa. Säärane Seederi öeldu ja mõtte moonutamine kuulub valitsuse oponentide püüete hulka tekitada koalitsioonipartnerite vahel tüli ja ässitada neid teineteise vastu.