KATSE | Kas kahetunnine seanss aitab suitsetamisest loobuda? 

Olen suitsetanud teismeeast saadik – see tähendab, et viimased kümme aastat. Aus vastus on, et mulle meeldib suitsetada. Teisalt olen viimastel aastatel üha enam mõelnud, et see on tegelikult üsna mõttetu asi, mida teha. Mõistan, et see rikub pikas perspektiivis minu tervist, kulutab üsna palju raha (suitsetan paki päevas) ning ka minu elukaaslane leiab, et võiksin lõpetada. Just mehe julgustus on mind palju edasi aidanud ning tema soovitusel läksingi MTÜ Õnneklubi suitsetamise vastasele kodeerimisele.