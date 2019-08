HEA IDEE? Soome minister soovib, et riigis kehtiks lühem tööpäev ja -nädal 

Marini plaani kiitis heaks ka Soome töötervishoiu instituudis tööaja mõjusid uuriv professor Mikko Härma. Tema sõnul on võimalik, et töötundide vähendamisel on positiivne mõju tööl valitsevale heaolule. Tema sõnul oleks see kõige kasulikum osalise koormusega ning eakamatele töötajatele.