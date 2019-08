Küsimus | Kas TTÜ rektor Jaak Aaviksoo vabastatakse ametist?

Aire Koik, Haridus- ja teadusministeeriumi kommunikatsiooniosakond : Enne asjaoludega lähemalt tutvumist on raske seisukohta võtta. Juhul, kui kahtlasi skeeme on kasutatud, siis sellise teguviisi mõistab HTM selgelt hukka. Mis puudutab rektori ametis jätkamist, siis taas kord – kõigepealt on vaja saada toimunus selgust.

TTÜ on avalik-õiguslik ülikool, kellele on põhiseadusest tulenevalt tagatud ulatuslik autonoomia. Üks osa autonoomiast on ka see, et rektori valib kuratoorium, HTM selles protsessis ei osale. Kuratooriumil on ka õigus avaldada rektorile umbusaldust ja ta enne lepingutähtaja möödumist ametist vabastada, kuulates enne ära ka ülikooli nõukogu arvamuse.