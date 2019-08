KOKKUSATTUMUS? Koolimaja lahvatas leekidesse nädal enne uue õppeaasta algust 

Dunfermline'i linna päästeteenistust teavitati leegitsevast hoonest pühapäeval kell 17.05. Sündmuspaika saabunud päästjad avastasid, et väljakutse puhul on tegemist suure põlenguga, mistõttu kutsuti kohale 15 tuletõrjeautot. Leegitses keskkooli peahoone, ent pritsimehed alustasid kustutustöödega ehitise külgedelt. Kooli kustutamine jätkub ka esmaspäeval.

Tuletõrjepealiku abi Stuart Stevensi sõnul on leekide vastu võitlemas üle 80 pritsimehe. „Tegu on väga suure ja keerulise intsidendiga ning meie tuletõrjujad jätkavad leekide kustutamise nimel tööd rasketes oludes,“ väitis Stevens, kes soovitas kohalikel elanikel piirkonnas liikumist vältida ning kodudes lärmi ja suitsu pärast aknad ja uksed sulgeda. Samuti teatas mees, et linnas võib kustutustööde tõttu olla nõrk või lausa pudulik veesurve.