Video | Rain Lõhmus: palgatööd tehes rikkaks ei saa 

Rain Lõhmus kirjeldas intervjuus, millised on olnud tema ebaõnnetumised ja kellel on lootust temalt raha saada. Veel andis ta nõu, mida teha pensionisamba reformi jõustumise korral.

Käärman tuli Lõhmusele rääkima, et tahab teha sotsiaalset valuutavahetust. "Mul on naelad ja Taavetil on eurod ja omavahel vahetame need ära kuna pankades on valuutavahetus nii suure kuluga. Mina mõtlesin, et tule taevas appi mees."

Lõhmus tunnistab, kus ta sügavalt eksis oli see, et nad kasutasid seda juttu raha tõstmiseks, sest see oli populaarne teema. "Tegelikult nad ju rumalad ei olnud. Võibolla kui oleks teistmoodi esitletud, siis ma oleks rohkem uskunud. Aga ma vaatasin, et nad ei jaga asjast üldse matsu," sõnas Lõhmus.

12.-14. juulil toimus Padisel InvesteerimisFestival, kus esineseid 40 oma ala tippu, kes rääkisid oma investeerimiskogemustest.