SOOME POLITSEI: Porvoos politseinikke tulistanud Rootsi kodanikud on tabatud

Kui kaks patrullpolitseinikku sündmuskohale jõudsid, ähvardati neid relvaga ning nõuti teenistusrelvade loovutamist. Järgnenud tulistamises said politseinikud (umbes 35- ja 45aastane mees) haavata. Teada ei ole, mitu lasku tehti ja kas ka politseinikud tulistasid. Seejärel kurjategijad põgenesid. Kuriteopaigale saabusid suured politseijõud. Haavatud politseinikud toimetati haiglasse. Neist üks pääses juba pühapäeva õhtul haiglast välja. Teise mehe haavad on tõsisemad, kuid tema ohus ei ole. Soome politsei rõhutas pühapäeva hommikul, et Porvoost põgenenud politseinikke tulistanud mehed on relvastatud ja väga ohtlikud. Teisalt lisati, et erilist ohtu avalikkusele ei ole.

Politseinikud pühapäeval Porvoos tulistamiskohta uurimas. Foto: Reuters/Scanpix

Kolm ja pool tundi hiljem tuli rahustav uudis, et 20.36 peeti Tampere lähistel kinni kaks meest, kes suure tõenäosusega on Porvoos politseinikke tulistanud kurjategijad. Esmaspäeval kella 10.30 paiku kinnitas politsei, et kinnipeetud on tõesti just need mehed, keda kahtlustatakse Porvoos politseinike tulistamises. Politsei lisas, et kahtlusalused on 1989. ja 1984. aastal sündinud Rootsi kodanikud. Kas nad on seotud ka organiseeritud kuritegevusega, seda politsei ei ole öelnud.

Nende kinnipidamisele eelnes pool tundi kestnud tagaajamine: kurjategijad Volvo V50 autos ees ja politseinikud järel. Tagaajamises osales pealtnägijate sõnul 25 - 30 politseisõidukit. Kurjategijad ka tulistasid politseinike poole ja rammisid politseisõidukeid. Kannatada sai kolm politseisõidukit. Inimesed tagaajamise käigus viga ei saanud, kinnitas Soome politsei. Hiljem täpsustati, et tegemist on sünnipäraste rootslastega, kuid täit kindlust selles veel ei ole.