VIDEO JA GALERII | Jüri Ratas tänas isilikult kõiki Toompeale tulnud meeleavaldajaid

"Meie oponendid teevad selleks aktiivselt tööd nii meedias kui ka parlamendis, kodumaal ja välismaal. Näitame esmaspäeval kell 8.45 riigikogu ees üheskoos, et ligi 300 000 inimese häälest riigikogu valimistel ei tohi mööda vaadata! Reformierakonna soov saada iga hinna eest võimule ei lähe läbi kui oleme ühtsed ning toetame Keskerakonna esimeest ning Eesti Vabariigi peaministrit. Liiga palju on veel vaja teha, et lasta võimu juurde taas need, kel sellest kõige suurem puudus."