Trump tegi ettepaneku Ameerikale lähenevaid orkaane pommitada

USA uudisteportaali Axios väitel arutles Donald Trump kohtumisel riigi juhtivate julgeolekutöötajatega orkaanide põhjustatava ohu ennetamise üle. Riigipea pakkus välja idee õhupööriseid tuumalõhkepeadega pommitada. „Nad tekivad Aafrika ranniku lähedal ning liiguvad üle Atlandi ookeani. Me viskame orkaani keskpunkti tuumalõhkepea, mis selle hävitab – miks me ei tohiks nii teha?“ küsis Trump ametnikelt. Axiose teatel vastati presidendile, et asja uuritakse.

Veidi aega pärast Trumpi võimuletulekut avaldas ajakiri National Geographic artikli, milles kirjutati, kui levinud on viimastel kümnenditel idee orkaanide pommitamisest. Siiski jõudsid artiklis mõtteid jaganud teadlased seisukohale, et see on halb idee.