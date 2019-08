Diakooniahaigla jätkab hospiitsteenuse osutamist 

Diakooniahaigla hospiitsosakonnas on 12 kohta, mis on mõeldud patsientidele, kes on jõudnud elu lõpusirgele. Kui kevadel oli õhus oht, et diakooniahaigla hospiitsil tuleb rahapuudusel uksed sulgeda, siis nüüd on vähemalt aasta lõpuni lahendus olemas. SA Diakooniahaigla nõukogu esimees Ove Sander ütles, et aasta lõpul tuleb asjad uuesti üle vaadata ja arutada.

Pikk ja keeruline vaidlus Harjumaa statsionaarse õendusabi lepingute üle oli põhjus, miks sattus diakooniahaigla jätkamine kevadel ohtu.

Sotsiaalminister Tanel Kiik tunnistab, et hospiitsteenus on vajalik ning arutelusid on peetud nii rahastamise kui ka näiteks selle teenuse piiritlemise üle. „Midagi võimatut siin ei ole ja pigem on sinna siht võetud, et uuest aastast oleks hospiitsteenus ühe teenusena haigekassa poolt rahastatav ja eesmärk on need otsused haigekassa nõukogus veel selle aasta jooksul ära teha, et need uuest aastast jõustuda saaksid,“ rääkis ta.