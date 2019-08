Tulemöll leinamajas: omanik kahtlustab süütamises konkurente 

Häirekeskus sai teate põlevast hoonest laupäeva öösel kell 3.20. Matusebüroo Viimne Tee väliturvakaamera salvestisest on näha, kuidas majale läheneb kapuutsi kandev inimene, kelle käes on kanister. Majasisene kaamera jäädvustab juba selle, kuidas kurjategija viskab akna kiviga sisse, süütab seejärel kanistri ning viskab siis selle läbi katkise akna leinasaali põrandale. Suured leegid lahvatavad kohe üles, hetkega on kogu tuba tuld täis ning mõne sekundi pärast mattub kaamerapilt musta suitsu sisse. Kurjategija lahkub mõnevõrra kiirema sammuga, kui ta tuli, kuid kindlasti ei ole tegu paanilise põgenemisega.